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RCB ಬ್ರಾಂಡ್​ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ; ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!!

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ರಾಂಡ್​ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ
ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 1:06 PM IST

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ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ದಾಟಿದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು $312 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2,985 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌಲಿಹಾನ್ ಲೋಕೆಯ 2026ರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಈ ಬಾರಿ $20.6 ಬಿಲಿಯನ್ (₹1.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ)ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬ್ರಾಂಡ್ (stand-alone) ಮೌಲ್ಯವು ಸಹ ಶೇ.10.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, $4.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 269 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹2573 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 312 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 2988 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ $264 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (2525 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ.

CSK ತಂಡದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ $245 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ $244 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಐಪಿಎಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ (ಐಪಿಎಲ್ 2026) 1.06 ಬಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 18.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಐಪಿಎಲ್ 2024ರವರೆಗೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಯಿತು.

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