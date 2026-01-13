ETV Bharat / sports

ಗ್ರೇಸ್​ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಯುಪಿ ಉಡೀಸ್: 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗುಜರಾತ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಗ್ರೇಸ್​ ಹ್ರಾರಿಸ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೇಸ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​
ಗ್ರೇಸ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
WPL 2026: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್​ ಮಣಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿ ನೀಡಿದ್ದ 143 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ವನಿತೆಯರು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿದರು.

ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಂದ ಗ್ರೇಸ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ 137 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 212ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 85 ರನ್​​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾತ್​ ನೀಡಿದ ಮಂಧಾನ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 47 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಪರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ರಿಚಾಘೋಷ್​ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದರು.

24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್​ಸಿಬಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದ 6ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ನ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಎಸೆದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಫೀ ಡಿವೈನ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಎಸೆದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಓವರ್ 32 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಾಟಿನ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹೇಗಿತ್ತು 6ನೇ ಓವರ್​?: ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ 6ನೇ ಓವರ್​ ಅನ್ನು ನೋ - ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ನಂತರ ಎರಡು ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ವೈಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ WPL ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ನ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬೌಲರ್​ಗಳು

32 ರನ್​ - ದೆಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) ​vs RCB, ನವಿ ಮುಂಬೈ 2026

32 ರನ್​ - ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ 2026

28 ರನ್‌ - ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) vs ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಲಕ್ನೋ 2025

27 ರನ್‌ - ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್) vs ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಬ್ರಬೋರ್ನ್ (ಮುಂಬೈ) 2023

