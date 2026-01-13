ಗ್ರೇಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಯುಪಿ ಉಡೀಸ್: 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಗುಜರಾತ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ರಾರಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 13, 2026 at 10:32 AM IST
WPL 2026: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿ ನೀಡಿದ್ದ 143 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವನಿತೆಯರು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿದರು.
ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ 137 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 212ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 85 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾತ್ ನೀಡಿದ ಮಂಧಾನ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
Awards? We took them all. 😌🏅— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 13, 2026
But the biggest one belongs to our 12th Man Army for showing up and backing us like no other. ❤️🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #RCBvUPW pic.twitter.com/XzcIZp8Gaq
ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಪರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ರಿಚಾಘೋಷ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದರು.
Early days, but we like this view after all teams have played two. 🔝👀#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 pic.twitter.com/enwziScUG5— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 13, 2026
24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಎಸೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಫೀ ಡಿವೈನ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಎಸೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಓವರ್ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಾಟಿನ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
Sisters of Destruction. 🥶#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #RCBvUPW pic.twitter.com/mi8kMJd8R4— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 12, 2026
ಹೇಗಿತ್ತು 6ನೇ ಓವರ್?: ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೋ - ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ನಂತರ ಎರಡು ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ವೈಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
One gear only and it’s full throttle. 🚀🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 12, 2026
𝗚𝗿𝘂𝗲𝘀𝗼𝗺𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗲 doesn’t waste time. 🥱#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #RCBvUPW pic.twitter.com/2oVK4c4jmr
4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ WPL ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬೌಲರ್ಗಳು
32 ರನ್ - ದೆಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) vs RCB, ನವಿ ಮುಂಬೈ 2026
32 ರನ್ - ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ 2026
28 ರನ್ - ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್) vs ಆರ್ಸಿಬಿ, ಲಕ್ನೋ 2025
27 ರನ್ - ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್) vs ಆರ್ಸಿಬಿ, ಬ್ರಬೋರ್ನ್ (ಮುಂಬೈ) 2023
