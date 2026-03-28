IPL 2026: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ!!
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 11:36 PM IST
RCB vs SRH Match: ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 202 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿತ 15.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 69 ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ-ಪಟಿಕ್ಕಲ್ ಇಬ್ಬರೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಔಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 31 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಜಿತೇಶ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (16*) ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಡೆವಿಡ್ ಪೈನೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಉನದ್ಕತ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನಿಭವಿಸಿತ್ತು. 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕುಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಿಶನ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೇನ್ (31), ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ (43) ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 200 ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೊಮೆರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸಹ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ನ್ಯೂಸ್; 264 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಹಿಟ್ಟರ್ ತಂಡದಿಂದ ದೂರ!!