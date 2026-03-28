IPL 2026: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ!!

ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 11:36 PM IST

RCB vs SRH Match: ಐಪಿಎಲ್​ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 202 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ನಿಗದಿತ 15.4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದರ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಜೊತೆಯಾಗಿ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 69 ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​​ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ-ಪಟಿಕ್ಕಲ್​ ಇಬ್ಬರೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹರ್ಷ್​ ದುಬೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಔಟ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 31 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಜಿತೇಶ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ (16*) ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಡೆವಿಡ್​ ಪೈನೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಹರ್ಷ್​ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಉನದ್ಕತ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನಿಭವಿಸಿತ್ತು. 29 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕುಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಿಶನ್​ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 80 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಹೆನ್ರಿಚ್​ ಕ್ಲಾಸೇನ್​ (31), ಅನಿಕೇತ್​ ವರ್ಮಾ (43) ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ 200 ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಜೇಕಬ್​ ಡಫಿ 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೊಮೆರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್​ ಸಹ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಭುವನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ಸುಯೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

