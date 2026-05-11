ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 12:28 AM IST
MI vs RCB Highlights: ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 167 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೇ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ IPL 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
WHAT ON EARTH HAVE WE JUST WITNESSED! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
Bhuvneshwar Kumar & Rasikh Dar, take a bow ❤️
Updates ▶️ https://t.co/wYlCB10dhm#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvMI | @RCBTweets pic.twitter.com/tqkuPMEsHR
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 82 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು 100 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ನಮನ್ (47) ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ತಿಲಕ್ (57) ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ, ಮುಂಬೈ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ: ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಥೆಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಚಾಹರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (12) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (8) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 39 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಸರೆಯಾದರು. ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 55 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.
ಬೆಥೆಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರವೂ, ಕ್ರುನಾಲ್ (73) ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (18) ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಲಿನ ಗಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ರುನಾಲ್ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 15 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದರು, ಆದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಎರಡು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.