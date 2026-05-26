ಆರ್ಸಿಬಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ; ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 11:52 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲ್ಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 252 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಸೈನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 92 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಗುಜರಾತ್ ಪರ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯ ಮಾತ್ರ 68 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಉಳಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.