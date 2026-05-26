ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ​ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ; ಫೈನಲ್​ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್​ ಎಂಟ್ರಿ

ಐಪಿಎಲ್​ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 11:52 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ​ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರ ಸಿಡಿಲ್ಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 252 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಸೈನ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 92 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಗುಜರಾತ್​ ಪರ ರಾಹುಲ್​ ತೆವಾಟಿಯ ಮಾತ್ರ 68 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಉಳಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ಜಾಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 162 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದೀಗ ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 2 ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

