ಕೊಹ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಉಡೀಸ್; ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 7:55 AM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯತ್ತಿರುವ ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ RCB ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ 193 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ RCB ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ 3 ಮತ್ತು ನರೈನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (19 ರನ್) ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (18 ರನ್) ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಬೇಗನೆ ಆಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲೆನ್ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ರಹಾನೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (71 ರನ್, 46 ಎಸೆತ) ಸೂಪರ್ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (32 ರನ್) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು , ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (49 ರನ್, 29 ಎಸೆತ) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒರಟರಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ ಧರ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.