Published : November 10, 2025 at 10:43 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:54 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ WPLನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಕೋಚ್: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ WPL ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೂತನ ಕೋಚ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರಬ್ಸೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 2017ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇವರು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ WPLನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರುಬ್ಸೋಲ್ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಲ್ಯೂಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರುಬ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'X'ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಒಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ, 2017ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರುಬ್ಸೋಲ್ ಅವರನ್ನು WPLನಲ್ಲಿ RCBಯ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ: ಅನ್ಯಾ ಶ್ರುಬ್ಸೋಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತರಬೇತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
