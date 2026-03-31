"ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ"; ಜಡೇಜಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!!
13 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತೊರೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಡೇಜಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 31, 2026 at 8:27 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜಡೇಜಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಡೇಜಾ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (2012 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ, ತಂಡವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಎರಡು ಋತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2018, 2021 ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಡೇಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 47 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಡೇಜಾ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಸಿಎಸ್ಕೆ ತೊರೆದ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿ ಭಾಯ್ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುಬೆ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಡ್ಡು, ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದುಬೆ ಆಟವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆಫ್-ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಪಿಚ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಆಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜಡೇಜಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜಡೇಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
