CSK vs RR; ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ!!
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 2:05 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಪರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಮತ್ತು 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಡೇಜಾ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 15 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಇದುವರೆಗೆ 346 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 130 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3,985 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 235 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
𝗔 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝗻𝗲, 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 🔁✨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
Sanju Samson will take the field in Yellow for CSK, while Ravindra Jadeja returns to the Blue & Pink for RR! 🦁💗#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/gIGyvM6fO8
ಜಡೇಜಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಡೇಜಾ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 254 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,260 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 170 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗ 170 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ , ಜಡೇಜಾ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 135ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 301 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, 8.56ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ), ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ದಾಸುನ್ ಶನಕ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಕಾ, ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ರವಿ ಸಿಂಗ್, ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೇರಾಲ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಜಕಾರಿ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್.
