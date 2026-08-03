ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಜಡೇಜಾ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ!!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 3, 2026 at 2:24 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇಹ್ವಾಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದುರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
2009ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 373 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ 1999 ಮತ್ತು 2013 ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 374 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಭಾರತೀಯರು
- ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ - 664
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 562
- ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ – 538
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ – 514
- ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ - 509
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ – 433
- ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ - 403
- ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ - 402
- ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ - 374
- ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ - 373
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ 350 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐದನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು
- ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ – 619
- ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ - 537
- ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ – 434
- ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ - 417
- ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ - 348
ಜಡೇಜಾ ದಾಖಲೆ: 37 ವರ್ಷದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಭಾರತ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 89 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 133 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4096 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 167 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 348 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಈಗ ಭಾರತ ಪರ 100 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೇವಲ 14 ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರವಿಜಯ ಕುಲಪರ್, ಜಪ್ ಯಾದವ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಪ್ರಶಮದ್ ಸಿತಾರ್, ಪ್ರಸ್ಮದ್ ಬ್ರಾಡ್ ರಾಜ್, ಕೃಷ್ಣ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸರಂಶ್ ಜೈನ್, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಗಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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