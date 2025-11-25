IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್; ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2025 at 3:44 PM IST
IND vs SA 2nd Test: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಆಟ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (35) ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (29) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಐದನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಡೇಜಾ ಅವರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 21 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 84 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಬುಮ್ರಾ 50 ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 46 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳು
84 ವಿಕೆಟ್ - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (40 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
64 ವಿಕೆಟ್ - ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ (25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
60 ವಿಕೆಟ್ - ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
57 ವಿಕೆಟ್ - ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ (26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
50* ವಿಕೆಟ್ - ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 151.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 489 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 83.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 288 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 260 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರಯಾನ್ ಟಿಕಲ್ಟನ್ (35), ಐಡೆನ್ ಮಾಕ್ರಮ್ (29) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ರನ್ಗಳ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಬಂದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ (94) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಟೋನಿ ಜಾರ್ಜಿ (49) ಒಂದು ರನ್ ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 549 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
