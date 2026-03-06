ETV Bharat / sports

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು  ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕು: ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 3:41 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 3:53 PM IST

Ravi Shastri on Abhishek Sharma: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 89 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಏಕೈಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತೆ ​ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು' ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ (IANS)

'ಸಂಜು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ': ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಾವು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇವಲ​ 20 ರನ್​ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 89 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ​

