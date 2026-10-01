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55 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ​ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 12:18 PM IST

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ಬುಧವಾರ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮೂವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 405 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ 101 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್ 104 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಜಂಗೂ 114 ರನ್‌ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಶತಕಗಳಿಂದ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 406 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

55 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ

ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 255 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಗಿಲ್ ಔಟಾಗದೆ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾದವು.

1971ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ, 2013 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರೂದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು.

ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಂಡದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್​ ದಾಖಲೆ ​
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
IND VS WI 2ND ODI

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