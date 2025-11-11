ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವು! ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.
Published : November 11, 2025 at 2:04 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 2:34 PM IST
Cricket Rare Records: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕಂಡರಿಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್: ಓರ್ವ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದೇ 5000 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 5122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕವಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಸ್ಬಾ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಬಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ 3 ಅಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ ದಂತಕಥೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ (ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 800) ಎಂದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 59 ಬಾರಿ 'ಡಕ್' (0 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಪ್ಲೇಯರ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು (213) ಪಡೆದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲೀಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಡಕೌಟ್: 2007ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ.
ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಕೌಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಟೈಲ್-ಎಂಡರ್ ಜೆಫ್ ಅಲ್ಲಾಟ್ ದಾಖಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸಮಯ 77 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಅತಿ ಉದ್ದದ ಡಕ್' ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೌಲರ್: ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ರಂತಹ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಈ ದಾಖಲೆ 'ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್' ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 257 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲರ್ ರಚಿಸಿದ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯ ಬಾಲ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್: 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏಕೈಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 165 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತ್ತು. 166 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಆಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧೋನಿ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಆಗ ಚೆಂಡನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಸೆದ ಈ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಎಸೆಯದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
