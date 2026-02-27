ETV Bharat / sports

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್: ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

RANJI TROPHY FINAL
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 27, 2026 at 8:22 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮಿರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 584, ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 186/4 ರನ್​​​ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಂದು 57 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್​​ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮಿರ ತಂಡದ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್(ಅಜೇಯ 94), ಸಾಹಿಲ್ ಲೂತ್ರಾ(ಅಜೇಯ 16) ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ 477 ರನ್ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 93.3 ಓವರ್‌ಗೆ 10 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ 207 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ 130 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ (75) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗುರುವಾರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 443 ನಿಮಿಷವಿದ್ದ ಅವರು 260 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ನಬಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್​​ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧವೀರಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಬಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವರ್ ಹಸನ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಂ ಕುಂದಿರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ, ಶುಭಂ ಅವರು ವಿ.ವೈಶಾಖ‌ ಬಾಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.

ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ನಂತರ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಲಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿ.ವೈಶಾಲ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು, ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

4ನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 57 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 477 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಲೂತ್ರಾ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 160 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

