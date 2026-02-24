ರಣಜಿ ಫೈನಲ್: ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಶತಕದಾಟ; ಬಲಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ 284 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ
ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
Published : February 24, 2026 at 9:08 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 87 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ತಂಡ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸೆದ 10.2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಖಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಗೆ ಬಂದ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್ ರನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಕಿದ 26ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ (77 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಿಧಾನಗತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಹಾಕಿದ 44 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ 50 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಶಿಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ 49.5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. 50 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ಗೆ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 139 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಶತಕದಾಟ: ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕವರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದ ಇವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡಲು ನೆರವಾದರು. ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸೆದ 75.6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಂಡಿರ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್ ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಬಾಲ್ ತಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (52 ರನ್, 67 ಎಸೆತ, 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸ್) ಅರ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಶುಭಂ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡಿರ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 144 ಬಾಲ್ಗೆ 105 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಳೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂ ಖಜೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಂಶಜ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಬದಲು ಖಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: