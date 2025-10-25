ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಗೋವಾ

ETV Bharat / sports

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲೈಟ್​ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ vs ಗೋವಾ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ vs ಗೋವಾ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 1:18 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನವಲೆಯ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೈಟ್ ಗುಂಪಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗೋವಾ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಓಪರ್ ಆಗಿ ನಾಯಕ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಸೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ತಂಡದ ಪರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡಲ್ಕೊರ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮೆಡನ್ ಮಾಡಿದರು.

ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಟ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಪೋಟೊ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ‌.ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ಜಿ, ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರೇಶ್, ಸೂಡಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮದ್ದಜಿಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು‌. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ

ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ 15/0 12 ಓವರ್.

ಮಾಯಾಂಕ್ - 11 ರನ್( 32 ಬಾಲ್)

ನಿಖಿಲ್ ಜೋಸೆ-02 (41 ಬಾಲ್)

ಗೋವಾ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿವರ

ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡಲ್ಕೋರ್ 5 ಓವರ್ 2 ಮೆಡಿನ್ 8 ರನ್.

ಕೌಶಿಕ್ ವಿ. 6 ಓವರ್ 4 ಮೆಡಿನ್ , 6 ರನ್.

ವಿಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ದೇಸಾಯಿ -1 ಓವರ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ: ಮಾಯಾಂಕ್ ಅರ್ಗವಾಲ್, ಕರಣ್ ನಾಯರ್, ಸಂರನ್ ಆರ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೆ. ಎಲ್, ಶ್ರೇಯರ್ ಗೋಪಾಲ್, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರ್ನತಾಪ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ., ನಿಖಿಲ್ ಜೋಸೆ ಎಸ್. ಜಿ, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅನೀಶ್ ಕೆ. ವಿ, ಮೋಸಿನ್‌ ಖಾನ್, ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)

ಗೋವಾ ತಂಡ: ದೀಪರಾಜ್ ಗೋವ್ಕರ್, ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್, ಸಮರನ್ ದೂದಾಷಿ, ಸುಯಶ್.ಎಸ್, ಮಂತನ್ ಕುಟ್ಕರ್, ಕಶ್ಯಪ್ ಬಾಕಲೆ, ದರ್ಶನ್ ಮಿಸಾಲ್, ಮೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಕರ್, ಅಭಿನವ್ ತೇಜರನ್, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಇರ್ನಬ್ ಪರ್ನಬ್, ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್, ಇಶಾನ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಹರ್ ಕಾಂತ್, ವಿಜೇಶ್, ವಾಸುಕಿ, ಸ್ನೇಹಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

