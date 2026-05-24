ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸದ್ದು; ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಖರೀದಿ!!
ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ತಂಡಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : May 24, 2026 at 3:43 PM IST
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿಜಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 8 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಚ್ಸಿಎ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ತಂಡಗಳ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ರೂ. 7.5 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಂಎಸ್ ಬುರುಗು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೂ. 7.2 ಕೋಟಿಗೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂ. 6.55 ಕೋಟಿಗೆ ವಾರಂಗಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್, ಬೃಂದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂ. 6.33 ಕೋಟಿಗೆ ಮೇದಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂ. 5.06 ಕೋಟಿಗೆ ನಲ್ಗೊಂಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಸೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರೀಂನಗರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಇಐಪಿಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ತಿಬರುಮಲ್ 4.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ, ಮಹಬೂಬ್ನಗರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಅನ್ವಿತಾ ಗ್ರೂಪ್ 4.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ಟಿಜಿ-20 ಅನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲೀಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು, ಎಚ್ಸಿಎ ಮಾಜಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಿಇಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಟಿಜಿ-20 ಲೀಗ್ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಜುಲೈ 11 ರವರೆಗೆ ಉಪ್ಪಲ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಚ್ಸಿಎ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಸಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ಟಿಜಿ20ಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈನಾಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಟಿಜಿ20 ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಚ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ್ನೆ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನವೀನ್ ರಾವ್, ಟಿಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭರಣಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಎಚ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಟಿಜಿ20 ಕೇವಲ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಆಟದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು MI vs RR ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಕದನ; ಕೆಕೆಆರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ!!