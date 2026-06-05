ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ತರಂಗ!!
ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 1:31 PM IST
ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ 23 ವರ್ಷದ ತರಂಗ, 92.62 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ತರಂಗ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತಿರುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ತರಂಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತವನ್ನು (92.62 ಮೀಟರ್) ಎಸೆದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ತರಂಗ ಅವರ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೋ ಹಲವಾರು ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿವೆ. ಅವರು 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 90 ಮೀಟರ್ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಥಾರ್ಕಿಲ್ಡ್ಸನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು ಈಗ 90 ಮೀಟರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ 83.91 ಮೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
MEGA THROW 🚀— World Athletics (@WorldAthletics) April 24, 2026
🇱🇰's Rumesh Tharanga launches the javelin in a meeting record of 89.28m in Nairobi to take the win at the Kip Keino Classic 🎯
Tune into the livestream now 👉 https://t.co/JsQAE0GUen#ContinentalTourGold pic.twitter.com/dEZwj4Wrhy
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು ಮತ್ತು 80 ಮೀಟರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 79.18 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆದರು. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಟೋಕಿಯೊ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
92M CLUB ‼️— World Athletics (@WorldAthletics) June 4, 2026
Rumesh Tharanga Pathirage launches the javelin out to a MASSIVE 92.62m at the @GoldenGalaDL 🫨
The mark shatters the national record and pushes him up to No. 8️⃣ on the all-time list 😤#DiamondLeague pic.twitter.com/3Wp1dzNx7F
ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದಾಗಿ 25 ವರ್ಷದ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅರ್ಹತಾ (82.61 ಮೀಟರ್) ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಂಬರುವ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಲೂಸಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನಿಂದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 5 ಹರಾಜು: ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ Unsold!