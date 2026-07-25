ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ!!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 4:08 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಶುಕ್ಲಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ, "ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
BCCI Vice President Rajeev Shukla on Rohit Sharma: 🗣️— Maina Singh (@Maina_Singhx77) July 24, 2026
“Rohit Sharma is vital part of our team and will continue to play - The things being circulated on social media have no meaning. Right now there's no question on his retirement.” 🇮🇳 [Sports Today] pic.twitter.com/8TJnQpt5Jy
ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸೂಪರ್ ಶತಕ: ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
🚨 NO RETIREMENT PLANS FOR ROHIT SHARMA! 🇮🇳— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) July 25, 2026
BCCI Vice-President Rajeev Shukla has officially shut down rumors surrounding Rohit Sharma's international future!
💬 " rohit sharma is a part of our team & is continuing to play.
the things being circulated in the media and on… pic.twitter.com/AZ6qphFVk0
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಸೋಲು: ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ 4-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
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