ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್; ಇವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಅರ್ಪಣೆ!

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಮತ್ತ ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 10:39 AM IST

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೃತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಅರ್ಪಣೆ" ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 11 ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ತೋಳುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು 11ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೃತರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 11 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ನ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಏಳು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ 14 ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್ ತವರು ತಂಡವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಜನರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. "ಪಾಟಿದಾರ್​ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗಾಗಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆ. ಈ ಸಲಾ ನು ಕಪ್ ನಮ್ದು" ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ 18 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

