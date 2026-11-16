13 ಸಿಕ್ಸರ್, 8 ಬೌಂಡರಿ..! RCB ನಾಯಕ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 2:11 PM IST
Rajat Patidar Century: ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಂಕುಶ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ 31 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಕುಶ್ ಸಿಂಗ್ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಘುವಂಶಿ ಸಹ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 7.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
“𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐨𝐧,” says Rajat Patidar from SMAT! 💪🔥 📸: JioHotstar | #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/aotGUqH7sS— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 16, 2026
ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.
ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್
ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಘರ್ಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 135 ರನ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 48 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರು 281.25 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡ 250 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಜತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಈ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SMAT ಅಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ರಜತ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
THE ABSOLUTE MAYHEM BY RAJAT PATIDAR IN THE SMAT. 🤯 https://t.co/UjC77r2RFS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026
ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ 78 ರನ್ ಬಂದರೆ, ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 32 ರನ್ಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಿದವು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೌಂಡೆರಿ ಮೂಲಕ ಅವರು 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ
250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 152 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಅಂಕುಶ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾ), ಅಪೂರ್ವೆ ದ್ವಿವೇದಿ (ವಿ,ಕೀ), ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಹುಲ್ ಬಾಥಮ್, ಶಿವಂ ಶುಕ್ಲಾ, ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ತ್ರಿಪುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್.
ಅಸ್ಸಾಂ: ರೋಹಿತ್ ಸೇನ್ (WK), ಪ್ರದ್ಯುನ್ ಸೈಕಿಯಾ, ಡೆನಿಶ್ ದಾಸ್ (ನಾ), ಸಿಬ್ಶಂಕರ್ ರಾಯ್, ಸಾಹಿಲ್ ಜೈನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕುರೈಶಿ, ಆಕಾಶ್ ಸೆಂಗುಪ್ತ, ಮುಖ್ತಾರ್ ಹುಸೇನ್, ಜಿತುಮೋನಿ ಕಲಿತಾ, ಮೃಣ್ಮೊಯ್ ದತ್ತಾ, ಅವಿನೋವ್ ಚೌಧರಿ.
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