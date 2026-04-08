ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ವೈಭವ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೋಲು

ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 27 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 12:45 AM IST

ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ 27 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 3ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೆಕ್ವರ್ತ್​ ಲೂಯಿಸ್​ ವಿಧಾನದಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (77) ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (39) ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 123 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು.

ತಂಡದ ಪರ ನಮನ್​ ಧೀರ್​ (25), ಶೆರ್ಫಾನೆ ರುದರ್​ಫೋರ್ಡ್​ (25) ಮಾತ್ರ 20 ರನ್​ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್​, ಸಂದೀಪ್​ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ​

