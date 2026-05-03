ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ₹15660 ಕೋಟಿಗೆ ​ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಮಾರಾಟ!!

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್​ ತಂಡ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ನಡುವೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಆರ್ ಮಾರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುಂಪು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವ ಇತರೆ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೀಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲೀಕ ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ಒಟ್ಟು 93 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬವು 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೂನವಲ್ಲಾ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಉಳಿದ 7 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಮನೋಜ್ ಬದಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುಮಾರು $1.65 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ₹15,660 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ SAT20 ಲೀಗ್‌ನ ಪಾರ್ಲ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್, ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್, ವನಿಶಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅವರು ಬದಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚುರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದುಲ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಫಲ: ಈ ಹಿಂದೆ, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ತರುವಾಯ, ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಪೂನಾವಾಲಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂನಾವಾಲಾ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ: ಈ ವರ್ಷ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡಯಾಜಿಯೊ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು, ಇದನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹16,000 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಪ್ಲೇ-ಆಫ್​​ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ

TAGGED:

IPL 2026
RAJASTHAN ROYALS NEW OWNER
RAJASTHAN ROYALS TEAM
LAXMI MITTAL
RAJASTHAN ROYALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.