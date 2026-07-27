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ವೇಟ್​ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ: ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದ 4ನೇ ಪದಕ!!

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಾ ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಾ ಮುತ್ತಂಪಾಡಿ
ರಾಜಾ ಮುತ್ತಂಪಾಡಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 10:26 AM IST

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ಸೋಮವಾರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರ ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಾ ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 126 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 160 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 286 ಕೆಜಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಜ್ನಿಲ್ ಬಿನ್ ಬಿಡಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಬಿಡಿನ್ 299 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು. ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದ ಮೊರಿಯಾ ಬರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ರಾಜಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ: ರಾಜಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2019 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2019ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 2022 ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಆದರೂ ರಾಜಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತರು ಮತ್ತು 2024 ರಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳು ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರೆತಂದಿವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 61 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಮೂರು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿಗೂ ಮುನ್ನ , ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಚಾನಂಬಮ್ ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಜಂಡು ಕುಮಾರ್ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಈಗ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು; ಗ್ಲಾಸೋ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಣ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
RAJA MUTHAMPADI
WEIGHTLIFTING
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026
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