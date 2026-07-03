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ಪತ್ನಿ ವಿಜೇತಾ ಜೊತೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದ್ರಾವಿಡ್!!​

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್​ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 5:29 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ತರಬೇತಿದಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆರೇಂಜ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜೇತಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹನುಮಪ್ಪನ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್, ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ದ್ರಾವಿಡ್​ರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು.

ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ: ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗಲು ದಂಪತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಂಪತಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹಂಪೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

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TAGGED:

ANJANADRI TEMPLE
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​
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RAHUL DRAVID

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