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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ! ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್​ ಕೊಂಡಾಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್​!!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 3:57 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ‌. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು ಫ್ರಿ ಹಿಟ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದಾಗ ರನ್ ಓಡಿದರೂ ಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್​ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗೆ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಫಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಲೈಗ್ ಬೈ ಆಗಿ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿಂದ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದರೆ ಓಡಿದ ರನ್​ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ಮಹಾರಾಜ ಕಪ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್, ಮಹಾರಾಜ ಟೂರ್ನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಜ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂಥಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದೇ’’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರಾವಿಡ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆದ ಮೇಲೆ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಥಾ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಸಿಗಲು 40 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆಡಬೇಕು ಕೂಡಾ. ವೈಭವ್ ಒಂಥರಾ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಅವನು ಅದೇ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಜೂನ್ 20 – ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ vs ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (2:30PM)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ vs ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ (7:00PM)

ಜೂನ್ 21 – ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು vs ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ (2:30PM)
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ vs ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ (7:00PM)

22 ಜೂನ್ - ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ (2:30PM)
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ vs ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು (7:00PM)

ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್​, ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಪ್ರಸಾದ್​
ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್​, ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ (ETV Bharat)

23 ಜೂನ್ - ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ vs ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ (2:30PM)
ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ (7:00PM)

24 ಜೂನ್ - ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು vs ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ (2:30PM)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ vs ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ (7:00PM)

25 ಜೂನ್ - ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು vs ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ (2:30PM)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ vs ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (7:00PM)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

27 ಜೂನ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ vs ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ (2:30PM)
ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (7:00PM)

ಜೂನ್ 28 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ vs ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು (7:00PM)

ಜೂನ್ 29 – ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ vs ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ (2:30PM)
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ vs ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು (7:00PM)

ಜೂನ್ 30 – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ vs ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (2:30PM)
ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು (7:00PM)

ಜುಲೈ 1 – ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ vs ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 2 – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ vs ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ (2:30PM)
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು vs ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 3 – ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ vs ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ (2:30PM)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ vs ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ (7:00PM)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಜುಲೈ 5 – ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ vs ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ (2:30PM)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ vs ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 6 – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ vs ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು (2:30PM)
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ vs ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 7 – ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 8 – ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು vs ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (7:00PM)

ಜುಲೈ 9 – ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ (2:30PM)
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 (ಸಂಜೆ 7:00PM)

ಜುಲೈ 10 – ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 (7:00PM)

ಜುಲೈ 12 – ಫೈನಲ್ (7:00PM)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ವೈಭವಯುತ ಚಾಲನೆ..! ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

TAGGED:

RAHUL DRAVID
RAHUL DRAVID ON VAIBHAV SURYAVANSHI
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ
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