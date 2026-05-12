ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಇಟಿಪಿಎಲ್) ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಂದರ ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 2:44 PM IST

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಇಟಿಪಿಎಲ್)ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಂದರ ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಡಬ್ಲಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 39 ವರ್ಷದ ಅಶ್ವಿನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (MLC) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಪರವೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಮ್ಮನ್ನು ಲೀಗ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲೀಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದ್ರಾವಿಡ್, "ಇಟಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಲೀಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಡಬ್ಲಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ETPL ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಇಟಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ, ರಾಹುಲ್‌ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕೇವಲ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಐರಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು" ಎಂದು ಇಟಿಪಿಎಲ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದರು .

ಇಟಿಪಿಎಲ್ ಎಂದರೇನು?: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಇಟಿಪಿಎಲ್) ಯುರೋಪಿನ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ-ಅನುಮೋದಿತ ಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ, ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್, ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್, ಡಬ್ಲಿನ್, ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್.

ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಟಿಪಿಎಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 33 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು

ಡಬ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಲುಂಡ್

ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ - ಕೈಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ನಾಥನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮತ್ತು ರಾಚೆಲ್ ವೈಸ್‌ಮನ್

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ - ವಿಪುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ – ಸ್ಟೀವ್ ವಾ, ಜೇಮೀ ಡ್ವೈಯರ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಥಾಮಸ್

ರೋಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ - ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಗ್ಲಾಶಿನ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಶಾ, ಮಧುಕರ್ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್

