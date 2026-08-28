ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ!!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 10:42 AM IST
ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ತಾರೆ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ 2026ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ ಅವರನ್ನು 15-13 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಅವರು 6 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ರಾಪಿಡ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಡ್ರಾ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
After the first blitz game, the tension is rising! 🔥— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Praggnanandhaa and Fabiano Caruana drew their first blitz battle, keeping Pragg ahead 12–10 in the Final.
In the fight for third place, Wesley So defeated Vincent Keymer, leveling the match at 12–12!
Everything is still wide… pic.twitter.com/DWIrRxxZGp
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಚೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲು ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಗ್ರ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿಗೆ ಅಂದರೆ 2027ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
🔥 PRAGG STRIKES BACK!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Praggnanandhaa wins the first rapid game against Fabiano Caruana, earning 4 points and cutting Fabi’s lead to just 2 points! ⚡
The fight for the GCT Finals title is wide open again, we have one more rapid game to go before blitz! 👀#Grandchesstour… pic.twitter.com/9fe5aoGwkU
2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
🏆 PRAGGNANANDHAA IS THE 2026 GRAND CHESS TOUR CHAMPION! 🏆♟️— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 27, 2026
Congratulations to Praggnanandhaa on winning his first-ever Grand Chess Tour title! 🎉
Pragg defeats Fabiano Caruana in a thrilling final match to cap off an incredible season and claim the GCT crown for the first time… pic.twitter.com/joROgGaOxH
ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟು $450,000 ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ 200,000 ಡಾಲರ್ (1 ಕೋಟಿ 91 ಲಕ್ಷ ರೂ), ರನ್ನರ್ ಅಪ್ 125,000 ಡಾಲರ್ (1 ಕೋಟಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ 75,000 ಡಾಲರ್ (71 ಲಕ್ಷ ರೂ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ!!