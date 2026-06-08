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ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ​ಜೊತೆ ಚೆಸ್​ ಆಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ!; ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ

ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆರ್​ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚೆಸ್​ ಆಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆ ಚೆಸ್​ ಆಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 5:26 PM IST

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2026ರ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಜೊತೆ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಕೆಲವು ನಡೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಅವರನ್ನು ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಜೊತೆಗಿನ ಚೆಸ್​ ಪಂದ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ನಂತರ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಾರೆಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಮೇಶ್‌ಬಾಬು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸೆನ್, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡೊಮ್ಮರಾಜು ಗುಕೇಶ್, ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೋಜಾ, ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜಾ, ಕಾರ್ಲ್ಸೆನ್, ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೀಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ದಂತಕಥೆ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಗ್ನಾನಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೆಲುವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿಯ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೆಸ್‌ನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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