ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್​! ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್​ ​ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ ಮಣಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ; ದಿವ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವು

ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್​ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ ಮಣಿಸಿದ ಆರ್​ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (R Praggnanandhaa X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 12:37 PM IST

ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ 2026ರ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಾರ್ವೆಯ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್​ ಚೆಸ್​ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಒಟ್ಟು 4.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 7.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೋಜ್ಜಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುದರಂಗ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ 20 ವರ್ಷದ ಆರ್. ಪ್ರಗ್ನಾನಂದನ್ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ ಅವರನ್ನು 46 ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. 44ನೇ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್​ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಸೋಲು: ಚೆಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್, ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೋಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಮ್ಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದೀಗ, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಚೆಸ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಇದುವರೆಗಿನ 13 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಅವರ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೋಜ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗುಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 3.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಆಟಗಾರರ ಈ ಮುಕ್ತ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್​ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ಸು ವೆಂಜುನ್, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅಸಬಯೇವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

