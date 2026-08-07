ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ
ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 7, 2026 at 3:50 PM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಸುತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೋಖಿರ್ ಸಿಂದಾರೋವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 35 ರಲ್ಲಿ 23.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 48 ಲಕ್ಷ ರೂ. ($50,000) ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು 13 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The crucial game of the St Louis Rapid and Blitz between Praggnanandhaa and Sindarov!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 7, 2026
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ಐದು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂದಾರೋವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಪಿಡ್ & ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಫಲಿತಾಂಶ
ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ – 23.5 ಅಂಕಗಳು (13 GCT ಅಂಕಗಳು)
ಜಾವೋಖಿರ್ ಸಿಂದಾರೋವ್ – 22.0 ಅಂಕಗಳು (10 GCT ಅಂಕಗಳು)
ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ – 20.5 ಅಂಕಗಳು (8 GCT ಅಂಕಗಳು)
ಲೆವನ್ ಅರೋನಿಯನ್ – 19.0 ಅಂಕಗಳು (7 GCT ಅಂಕಗಳು)
ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ – 17.0 ಅಂಕಗಳು (5 GCT ಅಂಕಗಳು)
ಲೀನಿಯರ್ ಡೊಮಿಂಗುಜ್ ಪೆರೆಜ್ - 17.0 ಅಂಕಗಳು (5 GCT ಅಂಕಗಳು)
ಜೋರ್ಡೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ – 17.0 ಅಂಕಗಳು (5 GCT ಅಂಕಗಳು)
GCT ಎಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು.
ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಗೆಲುವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿಂದಾರೋವ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ಮೇಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ (GCT) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಸುಮಾರು 200000 ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
🏆 Champion, Pragg! ⭐#Grandchesstour pic.twitter.com/76HoCPLXu1— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 6, 2026
ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2005ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷ, 10 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 13 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಆರ್. ವೈಶಾಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
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