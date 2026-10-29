ವೈಭವ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಶ್ವಿನ್ ಹೀಗೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 3:50 PM IST
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವು ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ (ಓಪನರ್) ಕಳುಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಇಬ್ಬರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಮರಳುವವರೆಗೂ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ "ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಂತೆಯೇ, ನಾವೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದ ಮೈದಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು.
🚨 "WE ARE CREATING CONFUSION WITHOUT REASON" - RAVI ASHWIN HUGE STATEMENT ON VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨 Ravi Ashwin said 🗣️, "I think we are creating confusion without reason. It is very clear. Vaibhav Suryavanshi is not the first choice pick in the XI. Sanju and Abhishek will be at the top. But I really like what they did in this game. For a particular game, you need to pick the right order with the XI you have. Till Ishan is not there, your best option is Samson for the number three role. He has that experience. Till Ishan comes back, this is the right option."— Cricket Central (@CricketCentrl) October 28, 2026
ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಐದು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನ್, "ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡವು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅಥವಾ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಮರ್ಜಾಯ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹಾರ್ದಿಕ್ಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ತಂಡಗಳು CSK, KKR, RR, GT ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್—ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
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