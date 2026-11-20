ಸಿರಾಜ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 4:05 PM IST
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸಿರಾಜ್ರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು "ಟ್ರೈಲರ್" ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ (ODI) ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ".
"ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುವಾಗ, ಸಿರಾಜ್ರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು - ಅಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ? ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ," ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ 43 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಎರಡು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Former Indian cricket spinner Ashwin makes a strong statement on Mohammed Siraj being dropped. They've been creating an atmosphere for dropping Mohammed Siraj for a whole month. If they end up dropping him from the World Cup squad, don't be surprised. This is just the trailer. https://t.co/cVmO5crQ1y— Krishna Mishra (@Mishra975311) November 20, 2026
ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಹ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಸಿರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. "ಸಿರಾಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ತಂಡವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದೆ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡುವ ಬಳಗ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ," ಎಂದು ಸಿತಾಂಶು ಕೋಟಕ್ ಹೇಳಿದರು.
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