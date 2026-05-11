ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು; ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 4:16 PM IST

ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಭುವಿ' ಇದುವರೆಗೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 21 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಿನ. ಇದು ಅವರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಭುವಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. #BringBackBhuvi ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 'ಹಳೆಯ ಭುವಿಯನ್ನು' ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು." ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಕಲ್‌ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಡಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಭುವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತನ್ನಿ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. 36 ವರ್ಷದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಪರ 2022ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ವಿಕೆಟ್​: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 21 ವಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

