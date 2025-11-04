ಪುರುಷರ ತಂಡ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ...! ಅಶ್ವಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2025 at 12:16 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 12:22 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ 2005 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು, 'ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ‘ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂಡ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ’, ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಜುಮ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು 52 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜರ್ನಿ: 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗದೆ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 53 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮಳಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್!