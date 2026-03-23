ಆತ ಸಿಡಿದೆದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಶ್ವಿನ್!!
ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಬ್ಬರಿಸಿದರೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 23, 2026 at 3:32 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಯವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Chapter 2 @rajasthanroyals 👊🏻💗 pic.twitter.com/2xdJTReOZQ— Vaibhav Suryavanshi (@Vaibhavsooryava) March 23, 2026
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. "ವೈಭವ್ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಫಿನಿಶರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪರಾಗ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಜಡೇಜಾಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉಪನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
ವೈಭವ್ ಶತಕದಾಟ: ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 206 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 252 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ; ನಖ್ವಿ
