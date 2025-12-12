ETV Bharat / sports

Video: ಡಿಕಾಕ್​ ರನೌಟ್​ ಮಾಡಿ ಧೋನಿ ನೆನಪಿಸಿದ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ, ಡಿ ಕಾಕ್​ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 12:42 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ಲೇಯರ್​ ರನೌಟ್​ ಮಾಡುವ ​ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್​ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಶರವೇಗದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (90) ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್​​ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಶತಕ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಸೆದ 16ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್ ಥರ್ಡ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಕಡೆ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕೀಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಡಿ ಕಾಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಜಿತೇಶ್, ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್​ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕಾಕ್ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಬೇಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಿತೇಶ್ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿತೇಶ್ ಆಟ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮುಲ್ಲನ್​ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 213 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 90 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (29), ಫೆರಿರಾ (30*) ಡೆವಿಡ​ ಮಿಲ್ಲರ್​ (20*) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.​ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 214 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (17 ರನ್) ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (5 ರನ್) ವಿಕೆಟ್​ ಸಹ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ (21), ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (20), ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ (27) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಫ್ಲಾಪ್​ ಆದರು. ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಪರ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (62) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಂಡ 51 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

