Video: ಡಿಕಾಕ್ ರನೌಟ್ ಮಾಡಿ ಧೋನಿ ನೆನಪಿಸಿದ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು.
Published : December 12, 2025 at 12:06 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 12:42 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ರನೌಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಶರವೇಗದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (90) ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಶತಕ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಸೆದ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕೀಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಡಿ ಕಾಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Sharp work behind the stumps from Jitesh Sharma! 😎
Huge wicket for #TeamIndia 🙌
Updates ▶️ https://t.co/japA2CHQpQ#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/G7WNqvqD0g
ಆಗ ಜಿತೇಶ್, ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕಾಕ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಬೇಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಿತೇಶ್ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿತೇಶ್ ಆಟ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 213 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 90 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (29), ಫೆರಿರಾ (30*) ಡೆವಿಡ ಮಿಲ್ಲರ್ (20*) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 214 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (17 ರನ್) ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (5 ರನ್) ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (21), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (20), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (27) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರು. ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಪರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (62) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಂಡ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
