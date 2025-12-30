ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್; ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

SA20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್
ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

December 30, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SA20 2025-26ರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಡಿ ಕಾಕ್, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕಾಕ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 159 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ 6,284 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 143 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,104 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ 4,493 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಜಾದ್ 149 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,894 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹರ್ಮನ್ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಪರ ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ವಿಹಾನ್ ಲುಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 140 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿ 48 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ 36ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಲ್​ ಮಸೂದ್ (35), ಶೆರ್ಫೆನ್ ರೂದರ್​ಫೋರ್ಡ್​ (25), ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೇವಿಸ್ (12) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಈಸ್ಟನ್​ ಪರ ಆಡಮ್​ ಮಿಲ್ನೆ 4, ಥರಿಂದು ರಥನಾಯಕೆ 2, ಸೇನುರನ್​ ಮುಥುಸಾಮಿ, ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಲೆವಿಸ್​ ಜಾರ್ಜಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿಕಾಕ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಐಪಿಎಲ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ತಮಿಳಿಗರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

