ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗೇಲ್​ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​; ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಗೆಲುವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​
ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 11:49 AM IST

Quinton de kock Record: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಡಿಕಾಕ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಔಟಾಗದೆ 123ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂದ್ರ ಬರ್ಗರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಔಟಾಗದೆ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

22ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಕ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. 32 ವರ್ಷದ ಡಿಕಾಕ್​ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ 9 ಶತಕಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (8) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ನಾಥನ್ ಆಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ತಲಾ ಆರು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 269/9ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (69) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ (59) ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ನಂದ್ರ ಬರ್ಗರ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು ಮತ್ತು ಎನ್ಕಬಯೋಮ್ಜಿ ಪೀಟರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಗಾ ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 40.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 270 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕದಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅಜೇಯ 123 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರು. ಟೋನಿ ಡಿ'ಜಾರ್ಜ್ 76 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೇರಿ 5 ತಂಡಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

QUINTON DE KOCK RECORD
QUINTON DE KOCK CENTURY IN ASIA
DE KOCK BREAKS GAYLE RECORD
SA VS PAK ODI SERIES
QUINTON DE KOCK

