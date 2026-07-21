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ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​​: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಗುಕೇಶ್​ಗೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಎರಿಗೈಸಿ!!

ಕ್ವಾಂಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್​ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ ಗುಕೇಶ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗೈಸಿ
ಡಿ ಗುಕೇಶ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗೈಸಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 3:47 PM IST

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ಕ್ವಾಂಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್​ ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನ ವೇಲಾಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈ ಸ್ಟಾರ್​ ​ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜುಲೈ 22ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಂಟು ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್, ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ, ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೌಜ್ಜಾ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ನೋಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತೊರೊವ್ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್), ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಆಂಡ್ರೆಕಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹75 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೆಟ್ಸ್​ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ 'ಫಿಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್' ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ ಗುಕೇಶ್
ಡಿ ಗುಕೇಶ್ (ETV Bharat)

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಐದನೇ ದಿನದಂದು, ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಗುಕೇಶ್ 63ನೇ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಒಟ್ಟು 3.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೌಜ್ಜಾ ತಲಾ 3.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎಯ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ ರಷ್ಯಾದ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಆಂಡ್ರೇಕಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗೈಸಿ
ಅರ್ಜುನ್​ ಎರಿಗೈಸಿ (ETV Bharat)

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ನೋಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತೊರೊವ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೌಜ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಗುಕೇಶ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಮತ್ತು ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಕೂಡ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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CHENNAI GRAND MASTERS
ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
D GUKESH
ARJUN ERIGAISI
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