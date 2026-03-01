"ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ"; ದುಬೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಂಧು
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 1, 2026 at 5:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಮೆರಿಕಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದುಬೈ ಸೇರಿ ಯುಎಇನ ಹಲವೆಡೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತು. ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋದೆವು. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಂಧು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
VIDEO | Indian badminton star PV Sindhu (@Pvsindhu1) says, “Hi everyone, I wanted to share a quick update and firstly thank you all who have been reaching out and checking on us. I was transiting from Bengaluru, where I train and live full-time now, to Birmingham in the UK to… pic.twitter.com/a4YPbrtV0u— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
ಸಿಂಧು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು ಈ ವೇಳೆ ದುಬೈನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಹಾನಿಗೊಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ದುಬೈ ಮೂಲಕ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುಬೈ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಹಠಾತ್ ರದ್ದಾಯ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾರೆ.
The ordeal continues to unfold, and the situation is becoming more frightening by the hour.— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 1, 2026
A few hours ago, there was an explosion close to where we were holed up at the airport. My coach had to quickly run out of the area as he was closest to the smoke and debris. It was an… https://t.co/ZdNtuALk0P
ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನನ್ನ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇತರ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ." ನಾನು ಬಿಎಐ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
