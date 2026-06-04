ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್; ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ!
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 4, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 5:05 PM IST
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರು. 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು 17-21, 14-21 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ 10-0 ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಆಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಲವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೋರ್ 10-10 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸಿಂಧು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ 15-14 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆನ್ ಬಳಿಕ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು, ಸತತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 19-16 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸತತ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 21-17 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
Top seed An Se Young 🇰🇷 goes up against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #IndonesiaOpen2026 pic.twitter.com/bcPFl3hgGp— BWF (@bwfmedia) June 4, 2026
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು 13-6 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿಂಧು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆನ್ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಸೋಲು: ಸಿಂಧು ನಂತರ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೀ ಚೆಯುಕ್ ಯಿಯು ವಿರುದ್ಧ 21-16, 13-21, 14-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಕನಸು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಣಯ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಗೆ ಗಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
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