ಜಪಾನ್ ಓಪನ್: ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 16, 2026 at 3:35 PM IST
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯು ಅವರನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಣಿಸಿ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿಂಧು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನಾದ ಶಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-16, 21-14 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಾನ್ ಯು ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಸಿಂಧು ನಿಖರವಾದ ಶಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸಿಂಧು ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
PV SINDHU STUNS WORLD NO.5 🤩🤯— The Khel India (@TheKhelIndia) July 16, 2026
- Beats Han Yue 🇨🇳 21-16, 21-14 to storm into the Quarterfinals of Japan Open! pic.twitter.com/0oQEEGJN21
ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಸತತ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ 8-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹಾನ್ ಯು ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಸಿಂಧು ಅವರ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಿಂಧು ಹ್ಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 8-1 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. 31 ವರ್ಷದ ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ನೊಜೊಮಿ ಒಕುಹರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
P.V Sindhu storms into QF of Japan Open (Super 750).— India_AllSports (@India_AllSports) July 16, 2026
Beat World No. 5 Han Yue 21-16, 21-14 in the 2nd round. #JapanOpen2026 pic.twitter.com/0uqln2Mvhc
ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಅವರ ಅವರ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನಾದ ಜೋಡಿ ಹುವಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಝಿ ವಿರುದ್ಧ 20-22, 17-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಹೂಡಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಧ್ಯ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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