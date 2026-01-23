ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026; ಸಿಂಧು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 23, 2026 at 6:16 PM IST
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಜಕಾರ್ತಾದ ಇಸ್ಟೋರಾ ಸೆನಾಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷದ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿಂಧು, ಟೋಕಿಯೊ 2020ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯು ಫೀ ವಿರುದ್ಧ 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21-13, 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಇದು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಟನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ ಯು ಫೀ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ 5 - 0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 9 - 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಟದ ಮಧ್ಯದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚೆನ್ ಯು ಫೀ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿಂಧು 10 - 6 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 12-9 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ, ಚೆನ್ ಯು ಫೀ ಸತತ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 17-12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 17-16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆನ್ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೂ ಸೋಲು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸಹ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಪಣಿಚಪೋನ್ ತಿರರತ್ಸಕುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೋರ್ಟ್ ನಂ. 2ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಥಾಯ್ ಆಟಗಾರನ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು.
ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ 44ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಪಣಿಚಪೋನ್ 20-18, 22-20 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ಆಟಗಾರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವಣ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನಿಚಾಫೋನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2024ರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಲೀ ಝಿ ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
