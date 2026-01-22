ETV Bharat / sports

ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು; ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಟ್ಲರ್​ ಆಗಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಟ್ಲರ್​​ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ಸೂಪರ್​ 500 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
PV Sindhu Record: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲೈನ್ ಹೊಜ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಜೆರ್‌ಫೆಲ್ಡ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭವು ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 500ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರೀಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲೈನ್ ಹೊಜ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ 500 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಂಧು ಆರನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಪರ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಲೈನ್ ಹೊಜ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಜೇರ್‌ಫೆಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. 42 ನಿಮಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಮನಾಮಿ ಸುಯಿಜು ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಸಿಂಧು, ಲೈನ್ ಹೊಜ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-18 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧು ಅವರ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಸಿಂಧು 500 ಗೆಲುವಿನ ಗಡಿ ಸಹ ತಲುಪಿದರು.

ವಿಶ್ವದ 13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚೆನ್ ಯು ಫೀ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಫೀ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಫೀ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (AFP)

ಕ್ವಾಟರ್​ಫೈನಲ್​ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇನ್​: ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಜೇಸನ್ ಗುಣವಾನ್ ಅವರನ್ನು 21-10 ಮತ್ತು 21-11 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪಕ್ಕಪೋನ್ ತಿರರತ್ಸಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

