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Japan Open: ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ ಗೆಲ್ಲದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 4:16 PM IST

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ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದೆ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ನೊಜೊಮಿ ಒಕುಹರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಒಕುಹರಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಂಧು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ನೇರ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು, ಸಿಂಧು ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2023ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಓಪನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ 16ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯು ಅವರನ್ನು 21-16, 21-14 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಒಕುಹರಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಗಾಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಕೂಡ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಕುಹರಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು 21-13, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಂಧು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಿಂಧು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಯುಫೀ

ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ 28 ವರ್ಷದ ಯುಫೀ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನ ಸೂಪರ್ 500 ಫೈನಲ್‌ಗೂ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಗ್ರ-4 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಓಪನ್ (ಸೂಪರ್ 2000) ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಿಂಧು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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