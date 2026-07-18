ಜಪಾನ್ ಓಪನ್: 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಧು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 10:13 AM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪುತ್ರಿ ಕುಸುಮಾ ವರ್ದಾನಿ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸಿಂಧು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಹಾಗು ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಿದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಿಂಧು 21-19 ಅತಂರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು 15-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Super Sindhu into the finals ! 🔛 https://t.co/bvLpZmnbIt— BAI Media (@BAI_Media) July 18, 2026
7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವು: ಸಿಂಧು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದ ಗಮನಾರ್ಹ. ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು 2019ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಿಂಧು!
ಸಿಂಧು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಸೂಪರ್ 750 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಓವರ್!
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನವೋಮಿ ಒಕುಹರಾ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಸಿಂಧು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಅವರು ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-16, 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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