ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹481 ಕೋಟಿ ರೂ: ಸೋತ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!!
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 8:38 AM IST
ಭಾನುವಾರ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ
FIFA ಘೋಷಿಸಿದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲಿಷ್ಟ ತಂಡಗಳು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ತಂಡವು $50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 481 ಕೋಟಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ $8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹318 ಕೋಟಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2022ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
FIFA ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ $655 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2022ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ಣ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 48 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ: 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹481 ಕೋಟಿ)
ರನ್ನರ್ ಅಪ್: 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹317 ಕೋಟಿ)
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ)
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ: 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (259 ಕೋಟಿ ರೂ)
5 ರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ: 19 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (182 ಕೋಟಿ ರೂ.)
9 ರಿಂದ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ: 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (144 ಕೋಟಿ ರೂ.)
17-32ನೇ ಸ್ಥಾನ: 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (105 ಕೋಟಿ ರೂ.)
33-48ನೇ ಸ್ಥಾನ: 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (86 ಕೋಟಿ ರೂ.)
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