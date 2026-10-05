ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೃಥ್ವಿ ಶಾ; ಯಾವಾಗ ಪಂದ್ಯ?
2026-27ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 5:33 PM IST
2026-27ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 2018ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕ
ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 9 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಅನಧಿಕೃತ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಈ ಹಿಂದೆ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದ ಗಮನಾರ್ಹ.
🚨 PRITHVI SHAW IS BACK AS CAPTAIN 🚨 - Prithvi Shaw has been named Maharashtra's Captain for the Ranji Trophy opener against Services. https://t.co/sxmOy0U62Z— Cricket Central (@CricketCentrl) October 4, 2026
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತೊರೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 537 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಕಿತ್ ಬಾವ್ನೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿಕಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹಂಗರ್ಗಕರ್ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ
ಸೌರಭ್ ನವಲೆ, ಸಚಿನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವಾನೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಮೀರ್ ಸಲೀಂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Get ready for the comeback https://t.co/PqzoBUclCc— Parth (@Gill_kaizen) October 4, 2026
ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ (ನಾಯಕ), ಸಚಿನ್ ದಾಸ್, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಂಕಿತ್ ಬವಾನೆ, ಹರ್ಷಲ್ ಕೇಟ್, ಸಿದ್ಧೇಶ್ ವೀರ್, ಸೌರಭ್ ನವಲೆ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್, ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹಂಗೇರ್ಗೆಕರ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ದಾಧೆ, ತನಯ್ ಸಾಂಘ್ವಿತೆ, ವೈಭವ್ ದರ್ಕುಂಡೆ, ಹಿತೇಶ್ ವಾಲುಂಜ್, ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವನೆ, ಅಥರ್ವ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ.
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